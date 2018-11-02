Kahramanmaraş'ta Fabrika Yangını

Kahramanmaraş'ta Fabrika Yangını

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın zarara neden oldu.

Kahramanmaraş'ta Fabrika Yangını

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın zarara neden oldu.

Kahramanmaraş-Gaziantep karayolun 3. kilometresindeki bir tekstil fabrikasının depo bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede pamuk balyalarına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Yanan pamuk balyaları, fabrika bahçesine taşındı.

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