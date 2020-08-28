Kahramanmaraş'ta evlerden cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı Kahramanmaraş'ta, evlere balkon ve pencerelerden girerek cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta, evlere balkon ve pencerelerden girerek cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, kentteki vatandaşların gece saatlerinde evlerinden cep telefonlarının çalındığı beyanı üzerine geniş kapsamlı çalışma yaptı.

Belirli mahallelerde saha araştırmaları yürüten polis ekipleri, aynı yöntemle 4 farklı evden vatandaşların cep telefonlarını çalanın Alparslan E. (25) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan Alparslan E, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA