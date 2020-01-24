Kahramanmaraş'ta evin çatısı araçların üzerine uçtu
Haberler » 3. Sayfa » Kahramanmaraş'ta evin çatısı araçların üzerine uçtu - Haberler

Kahramanmaraş'ta evin çatısı araçların üzerine uçtu

Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle metruk bir evin çatısı 2 otomobilin üzerine uçtu.

24.01.2020 14:21 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:26
Kahramanmaraş'ta evin çatısı araçların üzerine uçtu

'ta şiddetli rüzgar nedeniyle metruk bir evin çatısı 2 otomobilin üzerine uçtu. Bir vatandaşın iş yerinin reklam flamasını rüzgara karşı taşımaya çalışması ise ilginç görüntüler oluşturdu.


Kahramanmaraş'ta saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar devam ediyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'nde metruk bir evin çatısı uçtu. Çatıdaki ahşap kolonlar evin önünde park halindeki iki otomobilin üzerine uçtu.


Otomobil sahibi Zeynel Abidin Kahramanoğlu, "Bir buçuk saattir araçlarımızın başındayız, hiç kimse bizimle ilgilenmedi. Zarar ve mağduriyetimizin giderilmesi için yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.


Bir vatandaşın iş yerine ait reklam flamasını rüzgara karşı taşımaya çalışması ise ilginç görüntüler oluşturdu. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde rüzgarda yürümekte zorlanan vatandaş geldiği yere geri dönüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri