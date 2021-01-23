Kahramanmaraş'ta evden çaldığı av tüfeğini satmaya çalıştığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta evden çaldığı av tüfeğini satmaya çalıştığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

23.01.2021 20:43 | Son Güncelleme: 23.01.2021 20:46
Kahramanmaraş'ta evden çaldığı av tüfeğini satmaya çalıştığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde evden çaldığı av tüfeğini Gaziantep'te satmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde evden çaldığı av tüfeğini Gaziantep'te satmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, U.K.K'nin Emiroğlu Mahallesi'ndeki evinden av tüfeğinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) fiziki ve teknik inceleme sonucu hırsızlık zanlısının Y.M. olduğu belirlendi.

Y.M'nin tüfeği Gaziantep'e götürerek satacağı bilgisini alan ekipler, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa operasyon düzenledi.

Ekipler, Y.M'yi çalıntı av tüfeğiyle yakaladı.

Kente getirilen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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