Kahramanmaraş'ta evde kalanlara pastalı müzikli ziyaret
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Kahramanmaraş, Güncel

Kahramanmaraş'ta evde kalanlara pastalı müzikli ziyaret

Kahramanmaraş'ta evde kalanlara pastalı müzikli ziyaretKAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan engelli, yaşlı ve yetimleri canlı müzik eşliğinde pastayla ziyaret etti.

19.04.2020 22:51 | Son Güncelleme: 19.04.2020 22:51
Kahramanmaraş'ta evde kalanlara pastalı müzikli ziyaret

Kahramanmaraş'ta evde kalanlara pastalı müzikli ziyaret

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan engelli, yaşlı ve yetimleri canlı müzik eşliğinde pastayla ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı hayrettin Güngör'ün talimatı üzerine Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayan yaşlılara, yetimlere ve engellilere moral vermek adına özel pastalar hazırlatıldı. Daha sonra Şube Müdürü Tuğba Gökçen, personeliyle birlikte 10 ailenin evini tek tek ziyaret edip pastaları canlı müzik eşliğinde ikram etti. Özellikle çocuklar mumları yanan pastaları görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Gökçen, yapılan etkinlikte yüzlerdeki gülümsemeyi görmenin kendilerine de mutluluk verdiğini belirterek, "Sokağa çıkma yasağının olduğu bu günde Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'ün talimatları ile iki ekip şeklinde vatandaşlarımızın evlerini ziyaret edip 5 tane yetim aile, 3 tane engelli aile ve 2 tane de yaşlı vatandaşlarımızı ziyaret ederek onların morallerini artırmak amacıyla hediyelerini teslim ettik. Başkanımız Hayrettin Güngör'ün selamlarını ilettik.Güzel bir gün oldu. Biz onlar için dışarıdayız, onlarda lütfen evlerinde kalmaya devam etsinler" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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