Kahramanmaraş'ta Ev Yangınında 2 Aylık Bebek Öldü

Kahramanmaraş'ta müstakil evde çıkan yangında 2 aylık bebek hayatını kaybetti, annesi ve amcası da yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Dumpınar Mahallesi Şehit İsmail Ceyhan Caddesi üzerinde Suriye uyruklu Iman Assef'in oturduğu evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ederken, İman Assef'in 2 aylık bebeği Cemal Assef'in, yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangında, dumandan etkilenen anne Iman Assef ile bebeğin amcası Halit Assef, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polisi ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından bebeğin cansız bedeni, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna nakledildi.

Kaynak: AA