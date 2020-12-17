Kahramanmaraş'ta etkili olan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kahramanmaraş'ta etkili olan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu Kahramanmaraş'ta dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, sabahın erken saatlerine kadar devam etti.

Kahramanmaraş'ta etkili olan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, sabahın erken saatlerine kadar devam etti. Kentte yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, kartpostallık görüntüler oluştu.

Kentte akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis, gece itibariyle görüş mesafesini düşürdü. Kentin genelini etkileyen sis, görüş mesafesini azalttığı için sabah trafiğinde yoğunluklar oluştu.

Yüksek kesimlerde daha çok görülen sis Kahramanmaraş, Adana, Kayseri ve Gaziantep güzergahında seyreden sürücüleri olumsuz etkiledi. Kent merkezinde de etkili olan sis nedeniyle, THY Kahramanmaraş uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

Öte yandan, sis nedeniyle oluşan manzara ise drone ile görüntülendi. Kentin yüksek kesimlerinden kaydedilen görüntülerde sisin her yer kapladığı ve kartpostallık görüntülere neden olduğu görüldü. Yoğun sis, Kahramanmaraş kent merkezinde etkili olmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY