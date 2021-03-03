Kahramanmaraş'ta esnaf, kaldırımda bulduğu paranın sahibini arıyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dükkanının önünde bir miktar para bulan esnaf, sahibini arıyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dükkanının önünde bir miktar para bulan esnaf, sahibini arıyor.

Ahmet Karacabey Caddesinde halı mağazası işleten Serkan Yıldırım iş yerinin önüne kaldırımda bir miktar para buldu.

Paranın sahibinin arayış içerisinde olacağı düşüncesi ile uzun bir süre bekleyen Yıldırım, gelen olmayınca gazetecilerden destek istedi.

Basın mensuplarına bir miktar para bulduğunu ve kaybedenlerin kendisine başvuruda bulunmasını isteyen Yıldırım, sahibinin gelmemesi halinde parayı hayır kurumuna bağışlamayı düşündüğünü söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk