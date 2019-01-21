Kahramanmaraş'ta 'Eskimo' Evinde Çay Keyfi

Kahramanmaraş'ın kuzey ilçeleri arasında yer alan Göksun ilçesinde Eskimo'lara özenen iki arkadaş, kardan ev yapıp misafirlerine çay ikram ettiler.

Kar yağışının 3 metreyi aştığı Göksun'da bir araya gelen iki kafadar, kardan adam yerine Eskimo evi yaptılar.

Eskimo evlerini tanıtmak adına belgesel ekibi rolüne giren Gökhan Gülcen, "Şuan Göksun'dayız. Sizler için Eskimo yaşam tarzını yerinde inceliyoruz. Şuan gördüğü üzere Eskimo evindeyiz. Eskimo halkından bir beyefendi yanımızda" dedi.

Eskimolara özenen Akif Akça ise "Burası bizim Eskimo evimiz bizim. Burada yaşamaya çalışıyoruz. Göksun ilçesinde kar 3 metreden aşağı olmuyor. Bizde yaşamsal faaliyetlerimizi yürütmek adına evimizi yaptık. Yaza kadar burada eğleneceğiz. Ailecek burada eğleniyoruz. Biz Göksun'un eskimosuyuz" diye konuştu.

Eskimo evlerinde misafirlerine çay ikram eden iki arkadaş, karlar eriyene kadar bu geleneklerini sürdüreceklerini söylediler. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA