Kahramanmaraş'ta eşinin tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş'ta eşinin tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti

17.11.2020 10:29 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:33
Kahramanmaraş'ta eşinin tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta kocasının tabancayla vurduğu 6 çocuk annesi kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ta kocasının tabancayla vurduğu 6 çocuk annesi kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi'nde yakınlarının ikametinde dün kocası Taner Ş'nin (32) tabancayla vurarak yaraladığı Serpil Ş. (28), tedavi altına alındığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Iğdır'dan Kahramanmaraş'a seyyar satıcılık yapmaya gelen Taner Ş, yakınlarının ikametinde tartıştığı karısını tabancayla yaralayarak olay yerinden kaçmış, genç kadın hastanede tedavi altına alınmıştı.

Taner Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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