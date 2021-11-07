Kahramanmaraş'ta eşini tüfekle yaralayan kişi intihar etti - Haberler
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Kahramanmaraş'ta eşini tüfekle yaralayan kişi intihar etti

AA / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta eşini tüfekle yaralayan kişi intihar etti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini pompalı tüfekle yaralayıp intihar etti.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini pompalı tüfekle yaralayıp intihar etti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Aşağı Mülk Mahallesi'nde yaşayan Şaban S. (26), tartıştığı eşi Esra S'ye pompalı tüfekle ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ambulansla ağır yaralı olarak Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan Şaban S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşi Esra S. ise Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

AA / Ömer Faruk Salman - Son Dakika Haberleri
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