Kahramanmaraş'ta Eshab-ı Kehf Cami Külliyesi hizmete açıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 2016 yılında temeli atılan Eshab-ı Kehf Cami Külliyesi hizmete açıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 2016 yılında temeli atılan Eshab-ı Kehf Cami Külliyesi hizmete açıldı.

İlçenin en büyük camisi olma özelliğiyle göz dolduran cami Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyor.

Aynı anda 2 bin kişinin ibadete edebileceği camide İlçe Müftüsü Hayrullah Balta'nın kıldırdığı namaz ile ilk ibadet gerçekleştirildi.

Balta, çıkışta gazetecilere, büyük emekler sonucu caminin ramazan ayı öncesi ibadete açılmasının sevincini yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Kalıcı bir eser ilçemize kazandırıldı. İslam kültüründe caminin temel bir işlevi vardır. Onun için camimiz sadece bir cami değil aynı zamanda bir külliye hüviyetini taşıyor. İçerisinde Kuran kurslarımızın verileceği, gençlerimizin faydalanabileceği kütüphane, aile rehberlik bürosu ve çocuk oyun odasının bulunduğu bir yaşam merkezi olarak inşa edildi. Buradan 7'den 70'e herkes istifade edebilecek. Gelecek nesillerimize aktaracağımız bir miras oldu. Büyük bir emekle buralara gelindi. Afşinimize hayırlı olsun."

Müftü Balta, ibadete açılan caminin çevre düzenlemesi ve diğer eksikliklerinin giderilmesinin ardından resmi açılış töreni yapılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk