Kahramanmaraş'ta erkek cesedi bulundu

Kahramanmaraş'ta erkek cesedi bulundu Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi Kahramanmaraş'ta bir inşaat halindeki binanın yanında erkek cesedi bulundu.

Kahramanmaraş'ta erkek cesedi bulundu

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir inşaat halindeki binanın yanında erkek cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesindeki inşaat halindeki binaya çalışmak için gelen elektrik işçisi,

çalıştığı sırada binanın yanındaki boş arazide yatan birini gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından 30 yaşlarında olduğu belirlenen ğencin hayatını kaybettiği ve üzerinde kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Gencin ölüm nedeninin burada yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olayı anlatan inşaat işçisi Cemal Karaca, "Ben inşaat girişindeki nizamiyede bekliyordum, yukarıda çalışan bir elektrik işçimiz aşağıda bir kişinin yattığını gördüğünü söyledi. Durumu yetkililere bildirdik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY