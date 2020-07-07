Kahramanmaraş'ta engelli gencin darbedildiği iddiası Kahramanmaraş'ta engelli oğlunun yakınları tarafından darbedildiğini öne süren baba, suç duyurusunda bulundu.

Kahramanmaraş'ta engelli oğlunun yakınları tarafından darbedildiğini öne süren baba, suç duyurusunda bulundu.

Merkez Onikişubat ilçesi Kavlaklı Mahallesi'nde zihinsel engelli Çağatay Keçe'nin (24), kuzenleri tarafından darbedildiğini iddia eden ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Gencin babası Cebrail Keçe de Kahramanmaraş Adliyesine giderek şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: AA