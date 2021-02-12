Kahramanmaraş'ta engelli bireylere yardım iddiasıyla dergi satan kişilere ceza
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde engelli bireylere yardım topladıklarını iddia ederek dergi satan 2 kişiye 204'er lira para cezası uygulandı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde engelli bireylere yardım topladıklarını iddia ederek dergi satan 2 kişiye 204'er lira para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Trabzon Bulvarı'nda yoldan geçen vatandaşları durdurarak dergi satmaya çalışan iki kişiyi durdurdu.
Yanlarındaki dergiyi engellilere yardım yaptıklarını iddia ederek satmaya çalışan gençlere zabıta tutanak tutarak 204'er lira ceza yazdı.
Bunun üzerine gençlerin tepkisiyle çıkan gerginliğe polis müdahale etti.
Zabıta ekipleri gençleri uyararak yardım bahanesiyle insanlardan para toplamanın kanunlara aykırı olduğunu söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman