Kahramanmaraş'ta engelli bireylere yardım iddiasıyla dergi satan kişilere ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kahramanmaraş'ta engelli bireylere yardım iddiasıyla dergi satan kişilere ceza

12.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:17
Kahramanmaraş'ta engelli bireylere yardım iddiasıyla dergi satan kişilere ceza

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde engelli bireylere yardım topladıklarını iddia ederek dergi satan 2 kişiye 204'er lira para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde engelli bireylere yardım topladıklarını iddia ederek dergi satan 2 kişiye 204'er lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Trabzon Bulvarı'nda yoldan geçen vatandaşları durdurarak dergi satmaya çalışan iki kişiyi durdurdu.

Yanlarındaki dergiyi engellilere yardım yaptıklarını iddia ederek satmaya çalışan gençlere zabıta tutanak tutarak 204'er lira ceza yazdı.

Bunun üzerine gençlerin tepkisiyle çıkan gerginliğe polis müdahale etti.

Zabıta ekipleri gençleri uyararak yardım bahanesiyle insanlardan para toplamanın kanunlara aykırı olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Çelebi Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Merve Dizdar Kenan Doğulu Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Arda Turan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta engelli bireylere yardım iddiasıyla dergi satan kişilere ceza - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 18:20:47. #1.15#
title