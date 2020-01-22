Kahramanmaraş'ta emniyete araç desteği

22.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:58

Kahramanmaraş'ta iş insanları desteğiyle emniyet müdürlüğüne alınan 27 aracın devir teslim töreni gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, müdürlük bahçesinde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı iş insanlarına teşekkür etti.

Polis ve halk birlikteliğinin onurlu duruşunun sergilendiğini belirten İnci, "Polis teşkilatımıza gösterilen sevginin ve desteğin ne kadar büyük olduğuna bir kez daha şahit oluyoruz. Devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışan polis teşkilatımız, şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle, yüksek bir şuurla ve halkla bütünleşerek, büyük bir inançla vazifesine devam etmektedir." dedi.

İnci ve protokol üyeleri, hibe desteğinde bulunan iş insanlarına plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in yaptığı duanın ardından araçların kurdelesi, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Halil Avşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ve iş insanları tarafından kesildi.

Program, İl Emniyet Müdürlüğü binasının gezilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA