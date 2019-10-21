Kahramanmaraş'ta emniyet personeli öğrencilerle bir araya geldi

21.10.2019 14:18

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte eğitim gören yaklaşık 320 lise öğrencisiyle Kılavuzlu Mesire Alanı'nda bir araya geldi.

Etkinlikte öğrencilerin katılımıyla yaklaşık 8 kilometre yürüyüş düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerle birlikte proje kapsamında ilk olarak tarihi Ceyhan Köprüsü'nün üzerinden Kılavuzlu istikametine doğru toplamda 8 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sağlıklı yaşam için sporun önemli olduğunu ifade eden İnci, "Etkinlik kapsamında gençlerle hep beraber bir madalya töreni yapacağız. Bu projemizde yaklaşık bir ay önce bir futbol turnuvamızı başlatmıştık. Turnuva sonunda ve düzenlenen çeşitli yarışmalarda derece elde eden başarılı çocuklarımıza ödül törenimiz olacak. Gençlerle kendi aramızda eğleneceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından mendil kapmaca, çuval yarışı, halat çekme gibi yarışlar düzenlendi. Yarışmaların ardından da program sona erdi.

Etkinliğe, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri ve personeller katıldı.

Kaynak: AA