Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet sürücüsüne çarpıp kaçan kişi tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet sürücüsüne çarpıp kaçan kişi tutuklandı

26.11.2020 16:39 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:42
Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet sürücüsüne çarpıp kaçan kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet sürücüsüne çarparak kaçan ve ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet sürücüsüne çarparak kaçan ve ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Doğu Çevre Yolu'nda Kemal Kozan (34) idaresindeki elektrikli bisiklete çarparak kaçan ve ölümüne neden olan sürücü Y.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Dün Kemal Kozan (34) idaresindeki elektrikli bisiklete, Doğu Çevre Yolu'nda bir otomobil çarpmış, kazada ağır yaralanan Kozan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaçan aracın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, kazaya karışan araca ait bir tampon parçası bulmuş, aracın markasını belirleyen polis, MOBESE kameralarından elektrikli bisiklete çarpan sürücünün Y.P. (29) olduğunu belirlemişti.

Babasına ait oto tamirhanesinde çalışan ve ehliyetine 3 yıl önce alkollü araç kullandığı için el konulduğu tespit edilen Y.P, Yeni Sanayi Sitesi'nde gözaltına yakalanırken, kazaya karışan 46 ADC 800 plakalı araç da Y.P'nin çalıştığı tamirhanenin yakınlarında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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