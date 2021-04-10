Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 46 ADD 722 plakalı otomobiliyle seyir eden Rasime G., Çocuk Yuvası Kavşağı'nda Yaşar Ş. (70) idaresindeki elektrikli motosiklet ile çarpıştı.

Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü Yaşar Ş. ile eşi Ayşegül Ş. (62) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Mario Draghi Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Can Bartu Cenk Tosun Ersun Yanal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksaray Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 19:15:32. #1.16#
title