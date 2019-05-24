Kahramanmaraş'ta elektrik direğini çalan hırsızlar yakalandı
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, elektik direğini çalan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, elektik direğini çalan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Sarıçukur Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, çaldıkları elektrik direğini 46 KP 989 plakalı kamyonete yüklemeye çalışan B.C. (27) ve S.C'yi (30) suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan 2 kişi, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
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