Kahramanmaraş'ta elektrik direğini çalan hırsızlar yakalandı

Kahramanmaraş'ta elektrik direğini çalan hırsızlar yakalandı

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, elektik direğini çalan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kahramanmaraş'ta elektrik direğini çalan hırsızlar yakalandı

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, elektik direğini çalan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Sarıçukur Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, çaldıkları elektrik direğini 46 KP 989 plakalı kamyonete yüklemeye çalışan B.C. (27) ve S.C'yi (30) suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan 2 kişi, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA
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