Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan kamyon sürücüsü yaralandı
Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan kamyon sürücüsü yaralandı - Haber

Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan kamyon sürücüsü yaralandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kamyonun elektrik direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

25.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:02
Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan kamyon sürücüsü yaralandı

'ın ilçesinde kamyonun elektrik direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

A.S. yönetimindeki kimyasal madde yüklü 41 SK 365 plakalı kamyon 'nde lastiğinin patlaması sonucu orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler