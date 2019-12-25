Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan kamyon sürücüsü yaralandı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kamyonun elektrik direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.
25.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:02
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kamyonun elektrik direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.
A.S. yönetimindeki kimyasal madde yüklü 41 SK 365 plakalı kamyon Beyoğlu Mahallesi'nde lastiğinin patlaması sonucu orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA