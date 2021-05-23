Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
D.G. idaresindeki 46 HL 772 plakalı otomobil, Yeşiltepe Mahallesi Büğlek Caddesi'nde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki F.G. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman