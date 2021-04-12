Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

E.T. (23) idaresindeki 46 AAJ 597 plakalı otomobil Batı Çevre Yolu'nda yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca, polis ekiplerince yapılan incelemede sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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