Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

24.12.2020 23:47 | Son Güncelleme: 24.12.2020 23:50
Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde S.K (25) idaresindeki henüz plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan S.K. ile otomobilde bulunan A.A (23), 112 Acil sağlık ekiplerince Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

A.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Altay Özlem Zengin Süreyya Sadi Bilgiç Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Demet Akalın Serdar Ortaç Acun Ilıcalı İbrahim Büyükak
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Ankara Evlilik İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 23:50:28. #1.15#
title