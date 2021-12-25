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Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü

Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

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DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki inşaatta su tesisatı çalışması yapan Eyüp Aslan (36) elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Aslan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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