Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta, Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ta, Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Afşin-Elbistan A termik Santralinde kazan bakım görevlisi olarak görev yapan Taylan Sünbül (36), bakım yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak, ağır yaralandı.

Kurum ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Sünbül, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA