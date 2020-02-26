Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

26.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:20

Kahramanmaraş'ta asfalt şantiyesinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Hacı Mustafa Mahallesi'ndeki bir asfalt şantiyesinde, henüz bilinmeyen nedenle elektrik trafosunda arıza meydana geldi. Bu sırada bölgede çalışma yapan işçi A.K. (46) akıma kapıldı.

Ağır yaralanan işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA