Kahramanmaraş'ta el freni çekilmeyen hafif ticari araç iş yerine çarptı
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Kahramanmaraş'ta el freni çekilmeyen hafif ticari araç iş yerine çarptı

24.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:58
Kahramanmaraş'ta el freni çekilmeyen hafif ticari araç iş yerine çarptı

Kahramanmaraş'ta, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç, bir iş yerine çarparak durabildi.

Kahramanmaraş'ta, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç, bir iş yerine çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, M.G. 46 HJ 599 plakalı hafif ticari aracını merkez Onikişubat ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde park etti.

M.G'nin el frenini çekmeyi unuttuğu araç, hareket ederek önce park halindeki 46 DT 433 plakalı araca, daha sonra bir eczaneye çarparak durabildi.

Kazada iki araç ve eczanede hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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