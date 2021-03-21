KAHRAMANMARAŞ - Ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KAHRAMANMARAŞ - Ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

21.03.2021 23:21 | Son Güncelleme: 21.03.2021 23:33

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Namık Kemal Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 46 ACD 587 plakalı otomobil sürücüsü Batı Çevre Yolu'ndan Kayseri istikametine doğru kaçtı.

Kayseri kara yolu sabit uygulama noktasının bulunduğu Hasancıklı Köprüsü'nde yolun kapatılması sonrası F.Ü. yakalandı.

Sürücünün ehliyetsiz olduğu ve yanındaki arkadaşıyla kısıtlamayı ihlal ettikleri için polisten kaçtıkları öğrenildi.

Polis ekipleri, trafik yönünden sürücüye 6 bin 24 lira, kısıtlamayı ihlal eden arkadaşı ve sürüye 3 bin 150'şer lira cezai işlem uyguladı.

Öte yandan Onikişubat ilçesi Turgut Özal Bulvarı ve Alparslan Türkeş Bulvarları'nda trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 4 alkollü, 2 ehliyetsiz sürücünün yakalandığı ve bu kişilere ilgili maddelerden ceza yazıldığı öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ - Ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Deniz Çakır Aleyna Tilki Aras Bulut İynemli
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KAHRAMANMARAŞ - Ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 23:34:33. #1.15#
title