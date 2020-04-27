Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Merkez Onikişubat ilçesinde denetim yapan trafik ekipleri, Tekerek Mahallesi'nde plakasız motosikleti durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, ara sokaklarda kaçmaya başladı. Kısa süre yaşanan kovalamacanın ardından motosiklet sürücüsü yakalandı.

Sürücüye, plakasız ve ehliyetsiz motosiklet kullanmak ve "dur" ihtarına uymamaktan 3 bin 266 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA