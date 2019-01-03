Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Tatili

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

Göksun Kaymakamı Ejder Demir, ilçede kar yağışının etkili olduğunu, bu nedenle soğuk hava ve oluşacak buzlanma riski nedeniyle bugün tüm ilk ve ortaokullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.

Bu arada, kar yağışı, Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu'nda da ulaşımın aklamasına neden oldu. Trafik ekipleri, tır, kamyon gibi uzun ve ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA