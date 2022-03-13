Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

AA - Ali Öztürk - Güncel
 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

Kahramanmaraş'ın Nurhak, Ekinözü, Andırın ve Dulkadiroğlu ilçelerinde, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Nurhak, Ekinözü, Andırın ve Dulkadiroğlu ilçelerinde, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Andırın, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinin tamamı ile Dulkadiroğlu ilçesindeki 18 mahallede 14 Mart Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca Dulkadiroğlu ilçesindeki Kartal, Söğütlü, Davutlar, Doğanlı Karahasan, Demirciler, Yenioba ve Kuruçay mahallelerinden taşıma ile eğitim gören öğrenciler için yarın eğitime ara verildiği ifade edildi.

AA / Ali Öztürk - Güncel

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Ekinözü, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title