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Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli
AA / Sinan Doruk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Afşin ve Çağlayancerit ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ve Çağlayancerit ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Afşin ve Çağlayancerit kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, devam eden olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle tüm okullarda 20 Aralık Pazartesi eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde ise 16 okulda olumsuz hava şartlarından dolayı yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

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