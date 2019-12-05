Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli
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Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

05.12.2019 19:14 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:14
Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

'ın ve ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İki ilçenin Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okulların tamamında 6 Aralık Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

Kaynak: AA
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