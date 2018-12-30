Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Engeli

Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Engeli

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Çağlayancerit ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Engeli

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Çağlayancerit ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kahramanmaraş geneli etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz şekilde etkiliyor. Kentte yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle kuzey ilçelerinden Elbistan, Afşin, Ekinözü, Çağlayancerit ve Nurhak'ta yarın eğitime bir gün ara verilerek okullar tatil edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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