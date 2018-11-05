Kahramanmaraş'ta Eğitime 50 Milyon Liralık Yatırım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, yapımında sona gelinen Tenzile Erdoğan İmam Hatip Lisesi ve Pansiyonu inşaatında incelemelerde bulundu.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan Erkoç, daha sonra, mahalle sakinleri ve gençlerle sohbet etti.

Fatih Mehmet Erkoç, yaptığı açıklamada, büyükşehir belediyesinin bugüne kadar 50 milyon liralık eğitim yatırımı yaptıklarını ve bu konuda yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

Tenzile Erdoğan İmam Hatip Lisesi inşaatında incelemede bulunduklarını dile getiren Erkoç, "Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime çok büyük destek veriyoruz. Eğitim çok önemli. Hem aziz milletimizin geleceği için hem de Kahramanmaraşımızın daha donanımlı hale gelmesi için büyükşehir belediyesi olarak eğitim yatırımlarını destekliyoruz. Mahallelerimize yapmış olduğumuz bu okullarımız gelecekte ilim adamlarının, mühendislerin, hukukçuların çıkmasını sağlayacak. Bundan dolayı bu eğitim yatırımlarını önemsiyoruz. Özellikle kırsal kesimlerde oturan vatandaşlarımızın çocuklarının en iyi okullarda en iyi üniversitelerde okuması için elimizden gelen gayreti milli eğitimle beraber gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz." diye konuştu.