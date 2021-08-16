KAHRAMANMARAŞ - Düşen yangın söndürme uçağının enkazında inceleme çalışmaları sürüyor
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KAHRAMANMARAŞ - Düşen yangın söndürme uçağının enkazında inceleme çalışmaları sürüyor

Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının enkazının bulunduğu alanda olay yeri inceleme çalışmaları tamamlandı.

Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının enkazının bulunduğu alanda olay yeri inceleme çalışmaları tamamlandı.

Beşen Mahallesi Kısık Vadisi'ndeki olay yerinin sarp kayalık olması ve kara yolu ulaşımının bulunmaması nedeniyle bölgeye helikopterle ulaşan uzman ekipler, kazanın ardından başlatılan olay yeri inceleme çalışmalarını sürdürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla incelemelerini tamamlayan ekipler, helikopterle bölgeden ayrıldı. Enkazın bulunduğu bölgede, jandarma ekipleri ise 24 saat esasına göre nöbet tutmaya devam ediyor. Bölgede görev yapan ekiplere, civar köylerden bazı vatandaşlar da katırlarla su ve yiyecek taşıdı.

Enkazın helikopterle kaldırılmasının planlandığı, karakutunun incelenmek üzere Rusya'ya gönderildiği ve çalışmaların tamamlanmasıyla uçağın düşüş sebebinin tespit edileceği öğrenildi.

Orman Genel Müdürlüğünce Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının 14 Ağustos'ta düşmesi sonucu 5 Rus ve 3 Türk mürettebat hayatını kaybetmişti.

KAHRAMANMARAŞ - Düşen yangın söndürme uçağının enkazında inceleme çalışmaları sürüyor
KAHRAMANMARAŞ - Düşen yangın söndürme uçağının enkazında inceleme çalışmaları sürüyor
KAHRAMANMARAŞ - Düşen yangın söndürme uçağının enkazında inceleme çalışmaları sürüyor
KAHRAMANMARAŞ - Düşen yangın söndürme uçağının enkazında inceleme çalışmaları sürüyor
KAHRAMANMARAŞ - Düşen yangın söndürme uçağının enkazında inceleme çalışmaları sürüyor
KAHRAMANMARAŞ - Düşen yangın söndürme uçağının enkazında inceleme çalışmaları sürüyor
KAHRAMANMARAŞ - Düşen yangın söndürme uçağının enkazında inceleme çalışmaları sürüyor
KAHRAMANMARAŞ - Düşen yangın söndürme uçağının enkazında inceleme çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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