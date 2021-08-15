Son dakika haberi! Düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden pilot Mirzaoğlu'nun baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden pilot Mirzaoğlu'nun baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot Serkan Mirzaoğlu'nunElazığ'daki baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot Serkan Mirzaoğlu'nun

Elazığ'daki baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Birkaç ay önce rahatsızlığı nedeniyle babasını kaybettiği öğrenilen 2 çocuk babası Mirzaoğlu'nun Akpınar Mahallesi Bozca Sokak'ta yaşayan annesine acı haber verildi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, eşi Ayşe Yırık ile Mirzaoğlu'nun baba evine gelerek anne Havva Mirzaoğlu'na ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Acı haberin ulaşmasının ardından Mirzaoğlu'nun baba evinin bulunduğu sokağa ve evine Türk bayrağı asıldı.

Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıkmış, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Son dakika haberi! Düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden pilot Mirzaoğlu'nun baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı
Son dakika haberi! Düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden pilot Mirzaoğlu'nun baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı
Son dakika haberi! Düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden pilot Mirzaoğlu'nun baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı
Son dakika haberi! Düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden pilot Mirzaoğlu'nun baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli'den Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili açıklama Açıklaması
Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli'den Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili açıklama Açıklaması
Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesiyle ilgili, '3'ü Türk 8 çalışma arkadaşımızı kaybettik. Cenabıallah'tan...
Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesiyle ilgili, "3'ü Türk 8 çalışma arkadaşımızı kaybettik. Cenabıallah'tan...
8 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının enkazına ulaşıldı! Sadece kuyruğu sağlam kalmış
8 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının enkazına ulaşıldı! Sadece kuyruğu sağlam kalmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk İlham Aliyev Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Ece Üner Deniz Akkaya Berdan Mardini
Spor Mete Gazoz Hakan Reçber Alex Teixeira Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden pilot Mirzaoğlu'nun baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 00:44:55. #1.15#

title