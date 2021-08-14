Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden Aydın ve Uzunoğlu'nun evlerinde yas var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden Aydın ve Uzunoğlu'nun evlerinde yas var

Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden Aydın ve Uzunoğlu'nun evlerinde yas var
Anadolu Ajansı / Ahmet Güler - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesiyle hayatını kaybeden orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesiyle hayatını kaybeden orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Mut Kaymakam Vekili Fatih Erdoğan ile bazı ilçe protokolü, Güllük Mahallesi'nde yaşayan ailenin evine giderek, acı haberi verdi.

Burada haberi alan baba Salih ile anne Emine Aydın'ı yetkililer teskin etti.

Anne Emine Aydın, "Kuzum iki çocuğunu okutacaktı." diyerek gözyaşı döktü.

Ailenin evine Türk bayrağı asıldı.

Haberin ardından orman işletme müdürlüğünde çalışan bazı personeller ve Aydın'ın yakınları aile evine geldi.

Oğuz Avşar Aydın'ın 1998'den beri Orman Genel Müdürlüğü'nde çeşitli görevlerde yer aldığı, evli ve 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden koordinatör Edip Uzunoğlu'nun Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki evinde yas var.

Uzunoğlu'nun Orhangazi Mahallesi'ndeki aile evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Burada Uzunoğlu'nun eşi Ayşe Uzunoğlu ve yakınları gözyaşı döktü.

Uzunoğlu'nun 4 çocuğunun olduğu öğrenildi.

???????Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıkmış, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli'den Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili açıklama Açıklaması
Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli'den Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili açıklama Açıklaması
Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesiyle ilgili, '3'ü Türk 8 çalışma arkadaşımızı kaybettik. Cenabıallah'tan...
Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesiyle ilgili, "3'ü Türk 8 çalışma arkadaşımızı kaybettik. Cenabıallah'tan...
8 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının enkazına ulaşıldı! Sadece kuyruğu sağlam kalmış
8 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının enkazına ulaşıldı! Sadece kuyruğu sağlam kalmış

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Meral Akşener Erdoğan Yüksek Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Işın Karaca Bülent Ersoy Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Merve Çoban Caner Erkin Burak Yılmaz Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden Aydın ve Uzunoğlu'nun evlerinde yas var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 23:06:05. #1.15#

title