Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
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Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kahramanmaraş'ta 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonrasında gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonrasında gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Necip Fazıl Mahallesi'nde, 46 D 3585 plakalı otomobilin sürücüsünün, tehlikeli araç kullandığı ihbarı üzerine, trafik ekipleri bölgede araştırma yaptı.

Aracın, 19. Sokak civarında olduğunu belirleyen ekipler, sürücüye "dur" ihtarında bulundu.

Ekiplerin ihtarına uymayan sürücü K.A, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonrasında Bediüzzaman Bulvarı'nda yakalandı.

Polislere zorluk çıkartan sürücünün, alkolmetreyi üflemeyi reddettiği görüldü.

Ekipler, sürücüye 3 ayrı maddeden 4 bin 284 lira cezai işlem uyguladı.

Kahramanmaraş'ta 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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