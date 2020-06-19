Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü yakalandı Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kovalamaca sonucu yakalanırken 1'i polis, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kovalamaca sonucu yakalanırken 1'i polis, 2 kişi yaralandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Senem Ayşe Mahallesi'nde devriye gezen sivil polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri, "dur" ihtarına uymayan 34 KSK 04 plakalı otomobili takibe aldı.

Kovalamaca sırasında otomobilin çarptığı lastikçide bulunan Hayri G. (55) yaralandı.

Kayabaşı Mahallesi'nde devam eden kovalamacada; polis, şüphelileri bir sokakta sıkıştırdı. Aracı terk edip yayan kaçmaya çalışan şüphelilerden Oğuzhan E. yakalandı.

Diğer şüphelilerin peşinden giden ve ismi öğrenilemeyen bir polis memuru ise merdivenlerden düşerek yaralandı.

Ekipler, kaçan diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA