Kahramanmaraş'ta 'dur' ihtarına uymadı, kaçarken mahalle bekçisini yaraladı
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Kahramanmaraş'ta 'dur' ihtarına uymadı, kaçarken mahalle bekçisini yaraladı

Kahramanmaraş'ta 'dur' ihtarına uymadı, kaçarken mahalle bekçisini yaraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta bekçilerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ve içindekiler şahıslar kısa sürede yakalandı.

Kahramanmaraş'ta bekçilerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ve içindekiler şahıslar kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu İlçesi Yavuz Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi üst girişinde yaşandı. Bölgede devriye görevi yapan mahalle bekçileri, 02 HN 539 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Durdurulan otomobilden H.Y (53), yakalanarak gözaltına alınırken, otomobilin anahtarı görevli memurlar tarafından alındı.

Anahtarı alınan otomobili düz kontak yapıp çalıştıran M.Y, olay yerinden kaçtı. Kaçan otomobili durdurmak isteyen bekçi yaya devriye görevlisi S.K, ise otomobilin ön kaputunda yaklaşık 300 metre sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı.

Yaralı mahalle bekçisi, sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Görevli mahalle bekçisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden otomobil ile kaçan 17 yaşındaki M.Y., bölgeden uzaklaşmadan durduruldu.

Baba ve oğlu olduğu tespit edilen iki kişi emniyete götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta 'dur' ihtarına uymadı, kaçarken mahalle bekçisini yaraladı
Kahramanmaraş'ta 'dur' ihtarına uymadı, kaçarken mahalle bekçisini yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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