Kahramanmaraş'ta 'Dünya Temizlik Günü'nde anlamlı etkinlik - Haberler
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Kahramanmaraş'ta 'Dünya Temizlik Günü'nde anlamlı etkinlik

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Yerel

Kahramanmaraş'ta 'Dünya Temizlik Günü'nde anlamlı etkinlik Başkaları kirletti onlar temizledi Kahramanmaraş'ta düzenlenen etkinlikte ellerine büyük çöp torbalarını alan vatandaşlar, çevre temizliği yaptı.

Kahramanmaraş'ta 'Dünya Temizlik Günü'nde anlamlı etkinlik

Başkaları kirletti onlar temizledi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen etkinlikte ellerine büyük çöp torbalarını alan vatandaşlar, çevre temizliği yaptı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde çevre temizliği farkındalığı oluşturmak adına etkinlik düzenlendi.

Dünya Temizlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, gönüllü vatandaşlardan oluşan yüzlerce kişi, çevre kirliliği oluşturan atıklar, kentin farklı noktalarından toplandı.

Çöp torbalarını alan vatandaşlar, belirlenen noktalardaki etrafa atılan çöpleri temizledi.

Etkinlik, 'Küresel çevre temizliğinin bir parçası ol' sloganıyla düzenlenirken sosyal sorumluluk etkinliği Let's Do It! Türkiye, Siyamder ve Gençlik Meclisi'nin de katkılarıyla hayata geçirildi.

Çevre temizliğinin önemli olduğunu söyleyen gönüllü Ümran Kırhan, "Çöpü evimizde nasıl atıyorsak çevremizde de o şekilde çöp kutusuna atmamız lazım. Çevreye atmakla çöpler tekrar bize dönüyor. Biz nasıl temiz bir çevre istiyorsak, temiz bırakmamız gerekiyor" dedi.

Çocuklara çevre bilincinin aşılanması gerektiğini ifade eden bir diğer çevre gönüllüsü Emine Duman ise, "Küçük yaşlarda başlat çevre temizliği ve içselleştirmemiz lazım. Doğamız çok kirli ve bunları biz kirletiyoruz. İnsan kirliliği ve özellikle eğitimcilere seslenmek istiyorum. Öğrencilerimize çevre temizliği hassasiyetini aşılamamız lazım" dedi.

Kahramanmaraş'ta 'Dünya Temizlik Günü'nde anlamlı etkinlik

Kahramanmaraş'ta 'Dünya Temizlik Günü'nde anlamlı etkinlik

Kahramanmaraş'ta 'Dünya Temizlik Günü'nde anlamlı etkinlik

Kahramanmaraş'ta 'Dünya Temizlik Günü'nde anlamlı etkinlik
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Haber: Kahramanmaraş'ta 'Dünya Temizlik Günü'nde anlamlı etkinlik - Haberler
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