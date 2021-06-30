Kahramanmaraş'ta düğünde 3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sanığa 25 yıl hapis cezası
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Kahramanmaraş'ta düğünde 3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sanığa 25 yıl hapis cezası

Kahramanmaraş'ta düğünde 3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sanığa 25 yıl hapis cezası
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir akrabasının düğününde tabancayla 3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olmak suçundan yargılanan Musa Öz, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir akrabasının düğününde tabancayla 3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olmak suçundan yargılanan Musa Öz, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Musa Öz'ün, ilçeye bağlı kırsal Koçovası Mahallesinde 1 Ağustos 2020 tarihinde katıldığı bir akrabasının düğününde rastgele ateş açması sonucu 3 yaşındaki Sidar Fırat'ın ölümüne neden olmak suçundan yargılanmasına, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya, tutuklu sanık Musa Öz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

İddia makamı, sanığın, "çocuğa veya beden-ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme suçu"ndan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Musa Öz ise yakın akrabasının düğününde havaya ateş açtığı sırada mermisinin bittiğini düşünerek silahı yere doğrulttuğunu, bu sırada silahın bir el ateş aldığını, seken merminin ise annesinin kucağında bulunan Sidar'ın ölümüne neden olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığa, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili olası kastla işlemesinden dolayı 25 yıl hapis cezası verdi.

Olay

İlçeye bağlı Kaşanlı Mahallesi'nde yaşayan Fırat ailesi, 1 Ağustos 2020 tarihinde çocukları Sidar Fırat (3) ile Koçovası Mahallesi'ndeki yakınlarının düğününe katılmış, burada açılan ateş sonucu küçük çocuk ölmüştü.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınmış, Musa Öz dışındaki zanlılar serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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