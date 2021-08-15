Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta düğün yolunda kaza: 13 yaralı

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta minibüsün düğün yolunda şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 9'u ağır 13 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta minibüsün düğün yolunda şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 9'u ağır 13 kişi yaralandı.

Kaza, Pazarcık ilçesi Akçalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 79 DD 689 plakalı minibüs, Kilis'ten Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki düğüne gitmek için seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık görevlileri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çok sayıda ambulansın sevk edildiği kazada yaralanan vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 3 kişinin ise Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Kaza sonrası yaşanan olay çevredekiler tarafından kaydedilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Halil Ulubey - Tolga Kalınkara/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı