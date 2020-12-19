Kahramanmaraş'ta drone kullanımı 3 gün süreyle yasaklandı
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Kahramanmaraş'ta drone kullanımı 3 gün süreyle yasaklandı

19.12.2020 01:39 | Son Güncelleme: 19.12.2020 01:42
Kahramanmaraş'ta drone kullanımı 3 gün süreyle yasaklandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce insansız hava araçlarının (drone) kent genelinde kullanımının, 3 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce insansız hava araçlarının (drone) kent genelinde kullanımının, 3 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"20 Aralık 2020 Pazar saat 08.00'den 23 Aralık Çarşamba saat 08.00'e kadar, genel güvenlik ve asayişin sağlanması maksadıyla Kahramanmaraş il geneli mülki idare sınırları içerisinde, her ne amaçla olursa olsun, her çeşit insansız hava aracının uçurulması valilik oluru ile yasaklanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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