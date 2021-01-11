Kahramanmaraş'ta drone ile kırmızı ışık denetimi
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Kahramanmaraş'ta drone ile kırmızı ışık denetimi

11.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:19
Kahramanmaraş'ta drone ile kırmızı ışık denetimi

Kahramanmaraş'ta trafik polisleri tarafından kentin farklı noktalarında yapılan drone ile kırmızı ışık denetimleri sürüyor.

Kahramanmaraş'ta trafik polisleri tarafından kentin farklı noktalarında yapılan drone ile kırmızı ışık denetimleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda gerçekleştirdikleri drone ile kırmızı ışık denetimini, Batı Çevre Yolunda da gerçekleştirdi.

Kırmızı ışık ihlali yapan 7 araç, drone denetimine takıldı.

Araçlara, 314'er lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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