Kahramanmaraş'ta drone destekli trafik denetimi yapıldı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta drone destekli trafik denetimi yapıldı

AA - Gökhan Çalı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta drone destekli trafik denetimi yapıldı

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen drone destekli trafik denetiminde kural ihlali yapan araç sürülerine cezai işlem uygulandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen drone destekli trafik denetiminde kural ihlali yapan araç sürülerine cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, trafik kazalarını önlemek adına Kahramanmaraş- Kayseri çevre yolunda drone destekli uygulama yaptı.

Yaklaşık iki saatte, kural ihlali yapan 26 araç sürücüsüne ceza yazıldı.

??????? Drone destekli trafik denetimlerinin kentin farklı noktalarında her gün devam edeceği bildirildi.???????

AA / Gökhan Çalı - Güncel

Kahramanmaraş, Kayseri, Tragger, Drone, Güncel, Haberler

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