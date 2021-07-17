Kahramanmaraş'ta drone destekli trafik denetimi
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Kahramanmaraş'ta drone destekli trafik denetimi

Kahramanmaraş'ta drone destekli trafik denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta trafik kazalarının önlenmesi için drone destekli trafik denetimi yapıldı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazalarının önlenmesi için drone destekli trafik denetimi yapıldı.

Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında Kayseri Kahramanmaraş Devlet yolu Suçatı mevkinde meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma duygusunun oluşturulması maksadıyla, drone ile trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde 248 araç ve 191 şahsın sorgulaması yapıldı. Kural ihlalinde bulunan 4 araca toplam bin 628 lira para cezası kesildi. Kurban Bayramı tatili süresince meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla jandarma ve polis trafik ekipleri denetimleri devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta drone destekli trafik denetimi
Kahramanmaraş'ta drone destekli trafik denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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