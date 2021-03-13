Son dakika haberleri | - Kahramanmaraş'ta drone destekli korona denetimi
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Son dakika haberleri | - Kahramanmaraş'ta drone destekli korona denetimi

13.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:07

Son dakika haber: - Kahramanmaraş'ta drone destekli korona denetimi Kahramanmaraş'ta korona tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin kent merkezinde drone destekli denetimler yaptı.

- Kahramanmaraş'ta drone destekli korona denetimi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta korona tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin kent merkezinde drone destekli denetimler yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polis ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte kent merkezinde vatandaşların kalabalık oluşturduğu cadde ve sokaklarda sıkı denetim yaptı. Kentin en işlek caddesi olan Trabzon Bulvarı başta olmak üzere, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde maske ve sosyal mesafe kuralını hatırlattı.

Ekipler, cadde üzerinde ve ara sokaklarda da drone ile havadan kurallara uymayanları tespit ederek gerekli ikaz ve uyarıları yaptı.

Son dakika haberleri | - Kahramanmaraş'ta drone destekli korona denetimi
Son dakika haberleri | - Kahramanmaraş'ta drone destekli korona denetimi
Son dakika haberleri | - Kahramanmaraş'ta drone destekli korona denetimi
Son dakika haberleri | - Kahramanmaraş'ta drone destekli korona denetimi
Son dakika haberleri | - Kahramanmaraş'ta drone destekli korona denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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